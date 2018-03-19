“Tank Hasan” iğne deliğinden geçti!

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesinde 73 yaşında vefat etti.



Fizik tedavi için bulunduğu Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir termal tesiste rahatsızlanan Güzel dün ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.



Usta Gazeteci Yazar Latif Şimşek, bugünkü köşe yazısında Hasan Celal Güzel'i anlattı.



LATİF ŞİMŞEK'İN YAZISI İÇİN TIKLAYINIZ!