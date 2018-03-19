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“Tank Hasan” iğne deliğinden geçti!

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesinde 73 yaşında vefat etti. Usta Gazeteci Yazar Latif Şimşek, bugünkü köşe yazısında Hasan Celal Güzel'i anlattı.

Güncel / 19 Mart 2018 Pazartesi 19:31
“Tank Hasan” iğne deliğinden geçti!

Eski bakanlardan Hasan Celal Güzel tedavi gördüğü Ankara Güven Hastanesinde 73 yaşında vefat etti.

Fizik tedavi için bulunduğu Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir termal tesiste rahatsızlanan Güzel dün ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edilerek tedavi altına alınmıştı.

Usta Gazeteci Yazar Latif Şimşek, bugünkü köşe yazısında Hasan Celal Güzel'i anlattı.

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