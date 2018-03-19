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Afrin halkından dünyaya ders! TSK'ya verdiler!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de hayatın normale dönmesi için yürüttüğü çalışmalara kentte yaşayanlar da destek veriyor.

Güncel / 19 Mart 2018 Pazartesi 22:13
Afrin halkından dünyaya ders! TSK'ya verdiler!

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin kent merkezini dün sabah teröristlerden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, şehrin patlayıcılardan temizlenmesi ve hayatın normale dönmesi için de çalışmalar yürütüyor.

AFRİN HALKI TAM DESTEK VERİYOR

Mehmetçik'in bu çalışmalarına uzun süredir güvenlik ve huzur özlemi çeken Afrin halkı da tam destek veriyor.

3 YPG'Lİ TERÖRİSTİ YAKALAYIP MEHMETÇİĞE TESLİM ETTİLER

Bugün yakaladıkları PKK/KCK/PYD-YPG mensubu 3 teröristi Türk Silahlı Kuvvetlerine teslim eden Afrinliler, Mehmetçik ile ele ele vererek kentin huzur ve güven ortamına kavuşturulmasına katkı sağlıyor.









MehmetçikTürk Silahlı KuvvetleriAfrinZeytin Dalı Harekatı


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