15 Temmuz'un tartışılan generali o geceyi anlattı

15 Temmuz darbe gecesi komutanların toplandığı düğünün sahibi Emekli Korgeneral Mehmet Şanver Habertürk TV'de yayınlanan Açık ve Net programında Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.



Korgeneral Mehmet Şanver Kartal Yuvası'nın istiklası kitabının içeriği hakkında 'Bu kitap içindeki bilgiler hem iddianamelerde yer alan bilgileri içeriyor, hem de benim bizzat yaşadığım bu örgütün silahlı kuvvetlerde yapılanmasına yönelik tespitlerimizi, anılarımızı içeriyor' dedi.



32 SORTİ UÇUŞ, 13 BOMBA



Mehmet Şanver, 'Bu darbenin hava kuvvetleri merkezli olduğu ifadesi biraz hatalı. Hava kuvvetleri her zaman ses getirir. Bir haraket alanına girmesi hava kuvvetlrini ön plana çıkarır. Ama bir yeri ele geçirmek, işgal etmek hep kara kuvvetlrinin gücü ile olur. Kara kuvetleri olmazsa bir iş biraz zor olur. Hava kuvvetleri önemli bir rol üstlendi. Hava kuvvetleri merkezli gibi bir algı yaratabilir. Köprüyü hava kuvvetleri işgal edemez, meclisi hava kuvvetleri işgal edemez. Hava kuvvetleri destekler. 32 sörti uçuş yaptılar, 13 bomba attılar' diye konuştu.