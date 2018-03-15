Terör yandaşlarından güldüren oyunculuk

Afrin'in teröristlerden temizlenmesi için başlatılan Zeytin Dalı Hareketı devam ediyor.



TSK'nın sivil hassasiyetiyle adım adım ilerleyen operasyonda sosyal medyadaki algı operasyonları ise hız kesmedi. Bunun son örneği Zeytin Dalı Harekatı'nda çekildiği iddia edilen bir görüntü.



Türkiye'nin sivillere zarar verdiği algısını yaratmak için çekilen görüntülerde terör yandaşlarının ucuz oyunculuğu görülüyor. Yalandan öksürük krizine giren terör yandaşlarının yanı sıra yaralı sivil numarası yapan bir başka ‘oyuncu'nun eşorfmanının üzerine sargı bezi sarması oynanan tiyatronun en büyük ispatı. Terör sevicilerin algı operasyonuna batı medyasından ilk kimin atlayacağı ise merek konusu.



Öte yandan TSK'nın sivil hassasiyetinin en büyük ispatı Afrin Operasyonu'nun 36. gününde servis edilmişti. TSK, Afrin'e mühimmat götüren bir konvoyu tespit etmiş, yapılan tespitlerin ardından 30-40 araçlık konvoya yönelik operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonda mühimmat konvoyundaki sivillerin ayrılması beklendikten sonra iki araç vurulmuştu.



