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İstanbulkart'tan tespit edildi! Metro saldırganı yakalandı

Bostancı Metro İstasyonu'nda bir kadına hakaret ettiği ileri sürülen şüpheli yakalandı.

3. Sayfa / 15 Mart 2018 Perşembe 22:07
İstanbulkart'tan tespit edildi! Metro saldırganı yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 12 Mart Pazartesi günü Bostancı Metro İstasyonu çıkışında, K.P. isimli kadının hakarete uğramasına ilişkin Kadıköy Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma yapıldı.

Olayı gerçekleştirdiği güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen A.M, Altunizade Metro İstasyonunda yakalandı.

Konuyla ilgili tahkikatın sürdüğü, şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak : AA

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