İstanbulkart'tan tespit edildi! Metro saldırganı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 12 Mart Pazartesi günü Bostancı Metro İstasyonu çıkışında, K.P. isimli kadının hakarete uğramasına ilişkin Kadıköy Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma yapıldı.



Olayı gerçekleştirdiği güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen A.M, Altunizade Metro İstasyonunda yakalandı.



Konuyla ilgili tahkikatın sürdüğü, şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



Kaynak : AA