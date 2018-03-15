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İBB'den skandal olaya ilişkin açıklama!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar Şeyh Mustafa Devati Camii Haziresi’nde yapılan restorasyon çalışmaları sırasında mezar taşlarına zarar verildiği haberlerine ilişkin açıklama yaptı. İBB, firma hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Güncel / 15 Mart 2018 Perşembe 23:09
İBB'den skandal olaya ilişkin açıklama!

İBB'den yapılan açıklamada, şöyle denildi:

'İlgili alanda yapılan eğik, yatmış ve yerde duran mezar taşlarının altındaki imitasyon beton kaidelerin kaldırılması çalışmasında uygun olmayan yöntemlerin kullanıldığı görülmüştür. Görüntülere yansıyan kırık taşlar, mezar taşlarının altındaki imitasyon beton parçalarıdır. İstanbul VI Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 28.12.2017 tarihinde onayladığı proje çerçevesinde, şahide (mezar) taşlarının mermer kaidelere yerleştirilmesi esnasında yüklenici firmanın gerekli hassasiyeti göstermemesine anında müdahale edilmiştir. Firma hakkında soruşturma başlatılmıştır. Hazire alanındaki çalışmalar, kurul kararlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilecek ve sonlandırılacaktır.'


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