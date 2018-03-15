Anaokulu Üniversitesi'nde eğlenceli dersler

İstasyon Bilim Sanat Merkezi Anaokulu Üniversitesi her hafta çocuklar için farklı bir etkinlik gerçekleştiriyor. Minik üniversiteli öğrenciler Deney Atölyesi dersine katıldı.



Eğitici olduğu kadar eğlenceli de geçen derste çocuklar gözlemleme yeteneklerini geliştirdi. Deney Atölyesi dersinde basınçla balon şişirme, suda yüzen çiçekler ve yanardağ gibi deneyler gerçekleştirdi. Eğitimciler ise küçük yaşta verilen eğitimin ilerleyen dönemlerde çocukların eğitim hayatlarını olumlu yönde etkilediğini ifade etti.



Kaynak : İHA