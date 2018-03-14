USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,78 - 4,79

Sıcak Haber : Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu!..

Türk Telekom Selfy ve Google'dan ortak proje

Türk Telekom’un gençlik markası Selfy yenilendi. Yenilenen Selfy ilk projesini Google ile gerçekleştirdi. Dünyada ilk defa bir telekom şirketi ile yapıldığı belirtilen proje kapsamında mobil aboneler; aylık ses, SMS ve internet hakkının yanında aylık Google Play Kredisine sahip oluyor.

Teknoloji / 14 Mart 2018 Çarşamba 11:27
Türk Telekom Selfy ve Google'dan ortak proje

Türk Telekom'un gençlik markası Selfy, yenilendi. Bu kapsamda yenilenen Selfy ilk projesini Google ile ortak bir proje geliştirerek, 'Selfy Google Play Tekliflerini' hazırladı. Dünyada ilk defa bir telekom şirketi ile yapılan proje kapsamında mobil aboneler; aylık ses, SMS ve internet hakkının yanında aylık Google Play Kredisine sahip olacak.

Yapılan açıklamada, şirket, 'Selfy Google Play Teklifleri' ile Google Play üzerinden yapılacak tüm alımlarda geçerli olmak üzere müşterilerine 'Google Play Kredisi' sunacak. Dünyada ilk olduğu belirtilen uygulamadan hem mevcut Selfy müşterileri hem de Türk Telekom'a yeni gelen Selfy müşterileri yararlanabilecek. Tekliflerde yer alan Google Play Kredisi, tüm Google Play üzerinden yapılacak uygulama alımları ve oyun içi / uygulama içi alımlarda geçerli olacak. Android işletim sistemli akıllı telefon kullanıcılarını hedefleyen şirket, bu projeyi bir reklam filmi ile de destekleyecek. Türk Telekom tekliflerine gelen müşteriler, Google Play üzerinden yapacakları tüm satın alımlarda geçerli Google Play Kredisi kazanacağı kaydedildi.

Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, konu ile ilgili açıklamasında, “Kampanyada göz önünde bulundurduğumuz ilk şey kullanıcıların kendi hayatları ve bu hayatın kendine has kurallarıydı. Hayatın içinde bütün kurallar belirlenmişken, bu kuralların dijital dünyada geçerli olmaması, Selfy markasının yeni dünyasının çıkış noktası oldu. Kullanıcıların belirli kalıplar içinde yaşamak istememeleri ve internette kendilerine ait bir dünya yaratıp orada istedikleri kişi olabilmeleri, işin felsefesini oluşturdu. Yeni kampanyada, kuralların baştan yazıldığı bir mecra olan dijital dünyayı sahiplendik. Her şey, kullanıcıların internette kendilerini en iyi ifade ettikleri profilleri üzerinden kreatif bir dille anlatıldı. Selfy'lilerin çerçeveler içindeki kendi profil fotoğrafları Selfy olarak adlandırıldı ve gerçek hayatla bir araya getirilerek, dijital entegrasyon gerçekleştirildi.

Tüm bu süreç neticesinde yeni kampanyada Selfy'liler, yanı başlarındaki Selfy'leriyle hem kendilerini içlerinden geldiği gibi ifade edebiliyorlar, hem de özgürce kurallarını koyabiliyorlar. Ayrıca Google ile hazırladığımız proje ile mobil oyun pazarını büyütecek yeni alanlara yöneliyoruz. Abonelerimiz bu proje kapsamında dünyada ilk kez; aylık ses, SMS ve internet hakkının yanında aylık Google Play Kredisine sahip oluyor” dedi.

Kaynak : İHA

Reklam FilmiAndroidAkıllı TelefonTürk TelekomMüdür Yardımcısı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı