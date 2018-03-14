Türk Telekom Selfy ve Google'dan ortak proje

Türk Telekom'un gençlik markası Selfy, yenilendi. Bu kapsamda yenilenen Selfy ilk projesini Google ile ortak bir proje geliştirerek, 'Selfy Google Play Tekliflerini' hazırladı. Dünyada ilk defa bir telekom şirketi ile yapılan proje kapsamında mobil aboneler; aylık ses, SMS ve internet hakkının yanında aylık Google Play Kredisine sahip olacak.



Yapılan açıklamada, şirket, 'Selfy Google Play Teklifleri' ile Google Play üzerinden yapılacak tüm alımlarda geçerli olmak üzere müşterilerine 'Google Play Kredisi' sunacak. Dünyada ilk olduğu belirtilen uygulamadan hem mevcut Selfy müşterileri hem de Türk Telekom'a yeni gelen Selfy müşterileri yararlanabilecek. Tekliflerde yer alan Google Play Kredisi, tüm Google Play üzerinden yapılacak uygulama alımları ve oyun içi / uygulama içi alımlarda geçerli olacak. Android işletim sistemli akıllı telefon kullanıcılarını hedefleyen şirket, bu projeyi bir reklam filmi ile de destekleyecek. Türk Telekom tekliflerine gelen müşteriler, Google Play üzerinden yapacakları tüm satın alımlarda geçerli Google Play Kredisi kazanacağı kaydedildi.



Türk Telekom Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, konu ile ilgili açıklamasında, “Kampanyada göz önünde bulundurduğumuz ilk şey kullanıcıların kendi hayatları ve bu hayatın kendine has kurallarıydı. Hayatın içinde bütün kurallar belirlenmişken, bu kuralların dijital dünyada geçerli olmaması, Selfy markasının yeni dünyasının çıkış noktası oldu. Kullanıcıların belirli kalıplar içinde yaşamak istememeleri ve internette kendilerine ait bir dünya yaratıp orada istedikleri kişi olabilmeleri, işin felsefesini oluşturdu. Yeni kampanyada, kuralların baştan yazıldığı bir mecra olan dijital dünyayı sahiplendik. Her şey, kullanıcıların internette kendilerini en iyi ifade ettikleri profilleri üzerinden kreatif bir dille anlatıldı. Selfy'lilerin çerçeveler içindeki kendi profil fotoğrafları Selfy olarak adlandırıldı ve gerçek hayatla bir araya getirilerek, dijital entegrasyon gerçekleştirildi.



Tüm bu süreç neticesinde yeni kampanyada Selfy'liler, yanı başlarındaki Selfy'leriyle hem kendilerini içlerinden geldiği gibi ifade edebiliyorlar, hem de özgürce kurallarını koyabiliyorlar. Ayrıca Google ile hazırladığımız proje ile mobil oyun pazarını büyütecek yeni alanlara yöneliyoruz. Abonelerimiz bu proje kapsamında dünyada ilk kez; aylık ses, SMS ve internet hakkının yanında aylık Google Play Kredisine sahip oluyor” dedi.



Kaynak : İHA