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Muharrem İnce konuşacak mı?

CHP'li Muharrem İnce, tüzük kurultayında reddedilen "Seçim kaybeden genel başkan değişsin!" önergesiyle ilgili sessizliğini koruyor.

Siyaset / 13 Mart 2018 Salı 11:04
Muharrem İnce konuşacak mı?

CHP kurultayında Kılıçdaroğlu'na karşı yarışı kaybeden CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, tüzük kurultayı için de harekete geçmiş tüzük değişikliği önerilerine ilişkin imza süreci başlattıklarını açıklamıştı. 

CHP'li üyelere çağrıda bulunan İnce'nin 3 maddelik tüzük değişikliği önerisinde son madde dikkat çekmişti. Maddede üst üste iki genel seçimi kazanamayan genel başkanın görevi bırakması istenmişti.
 
Tüzük kurultayında bir grup milletvekilinin imzası ile Divan'a sunulan önerge, 100 civarında delegenin kabul oyuna rağmen reddedildi. Red kararı ardından Muharrem İnce'den her hangi bir açıklama gelmezken CHP'li vekilin 16 Mart cuma akşamı Uğur Dündar'ın Halk Arenası programına konuk olacağı öğrenildi. 

CHP'li vekilin reddedilen önergesiyle ilgili konuşup konuşmayacağı merak konusu oldu.

Ve Muharrem İnce harekete geçti CHP'li muhaliflere kötü haber 'Kılıçdaroğlu koltuğuna yapıştı' CHP'li Böke'den Kılıçdaroğlu'na istifa göndermesi Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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