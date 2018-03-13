USD (Alış - Satış) : 3,86 - 3,87 EURO (Alış - Satış) : 4,78 - 4,79

Hollande: Türk uçaklarının uçuşuna izin verilmesin

Eski Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Batı ülkelerinin Suriye krizinin çözümü konusunda Türkiye’ye maksimum baskı yapmak zorunda olduğunu belirtti.

Dünya / 13 Mart 2018 Salı 01:30
Hollande: Türk uçaklarının uçuşuna izin verilmesin

Hollande, Le Monde gazetesine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı hakkında hadsizce ifadeler kullandı.

"SURİYE VE TÜRKİYE UÇAKLARININ UÇUŞUNA İZİN VERİLMEMELİ"

TSK'nın Afrin'deki Zeytin Dalı harekatına değinen Hollande, hava saldırılarına son verilmesi için Ankara'ya baskı yapılması çağrısında bulunarak, "Aynı zamanda hem sorumluluk duygusu hem de (YPG ile) dayanışma duyguları besliyorum. Dayanışma hissediyorum, çünkü Kürtlerin, DEAŞ'ın Rakka ve diğer kentlerden kovulmasında, koalisyona en ağır dönemde yardım ettiğini unutmadım" ifadelerini kullandı.

Hollande, "Afrin'de hareket eden Türk uçaklarının bu bölgelerde uçamamasını sağlamak çok önemli" diye konuştu.

Le MondeAfrinTürkiyeZeytin DalıZeytin Dalı Harekatı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NEDEN SADECE MÜSLÜMANLAR ÖLÜYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

RADİKAL SİYONİSTLER HIRİSTİYAN TERÖRİSTLER!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

HEP KENDİNİ OYNAMALISIN

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı