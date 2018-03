Rusya'dan İngiltere'ye: Sirk gibisiniz!

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere Başbakanı Theresa May'in, eski Rus ajanı Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesiyle ilgili Rusya'yı suçlamasını eleştirerek, 'Bu suçlamalar İngiliz parlamentosundaki bir sirk gösterisi. Amaç, provokasyonu temel alan bir siyasi mücadele.' dedi.



Zaharova gazetecilere yaptığı açıklamada, May'in, İngiltere parlamentosundaki, 'Skripal ve kızı Yuliya'ya yönelik eylemden Rusya'nın sorumlu olmasının kuvvetle muhtemel olduğu' yönündeki açıklamasının 'temelsiz' olduğunu ifade etti.



May'in Rusya'ya yönelik suçlamalarına tepki gösteren Zaharova, 'Bu suçlamalar İngiliz parlamentosundaki bir sirk gösterisi. Amaç, provokasyonu temel alan bir siyasi mücadele.' ifadesini kullandı.



Zehirlenerek hayatını kaybeden Aleksandr Litvinenko ile ilgili davanın nasıl sonuçlandığının hatırlanması gerektiğini belirten Zaharova, 'Yeni masallara başlamadan önce Litvinenko, Boris Berezovskiy, Aleksandr Perepiliçniy ve İngiliz topraklarında gizemli şekilde hayatını kaybeden diğer birçok başka şahısla ilgili davaların nasıl sonuçlandığını birilerinin (Birleşik) Krallığa hatırlatması gerekiyor.' dedi.



İngiltere Başbakanı May, bugün İngiliz parlamentosunda yaptığı açıklamada, Skripal ve kızının Rusya tarafından geliştirilen tipte askeri nitelikte, sinir sistemi üstünde etkili bir maddeyle zehirlendiğini öne sürerek, 'Hükümet, Rusya'nın Sergey ve Yulia Skripal'e karşı yapılan eylemden sorumlu olmasının kuvvetle muhtemel olduğu sonucuna vardı.' demişti.



- Takas edilen casus



Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006 yılında Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti.



Skripal, 2010 yılında ABD'nin tutukladığı 10 Rus ajanı ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı. Daha sonra İngiltere'ye gelen Skripal'in, Salisbury'de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtiliyor.



Rusya, Skripal'in 1990'lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisine, Rusya'nın Avrupa'daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.



Kaynak : AA