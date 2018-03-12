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Provokatör Enver!

Enver Aysever, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı üç kanalda birden görünce Laiklik elden gidiyor nağaraları atmaya başladı...

Televizyon / 12 Mart 2018 Pazartesi 13:14
Provokatör Enver!

Hükümeti eleştirmek için hiç bir fırsatı kaçırmayan gazeteci Enver Aysever bu kez çirkin bir provokasyona imza attı.

Müslüman bir toplumda yaşadığını unutan Enver Aysever, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı televizyon kanallarında görünce çılgına döndü.

'LAİKLİĞİN RUHUNA EL FATİHA'

'Laikliğin ruhuna el Fatiha' diyerek çirkin bir provokasyona imza atan Aysever algı operasyonu yapmaya çalıştı. Enver Aysever'in bu çirkin açıklaması bir çok sosyal medya kullanıcısı tarafından tepkiyle karşılandı. 

Enver Aysever TSK'nın Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'ya yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatını savaş olarak nitelendirerek büyük tepki çekmişti.

İşte Enver Aysever'in Diyanet İşleri Başkanı hakkında attığı o tweet;

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

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