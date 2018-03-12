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Diş fırçaları hangi sıklıkta yenilenmeli?

Diş Hekimi Zafer Kazak, diş fırçalarının kullanım sonrası kuruyabilmesi amacıyla yeterli zamanın geçmesi için gün içinde her fırçalamada ayrı fırçanın kullanılmasının daha sağlıklı olduğunu ve diş fırçalarının 3 ayda bir yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık / 12 Mart 2018 Pazartesi 10:40
Diş fırçaları hangi sıklıkta yenilenmeli?

Medicadent Diş Klinikleri Kurucusu ve Global Diş Hekimleri Derneği Başkanı Diş Hekimi Zafer Kazak, “Diş fırçanızı kullanım sonrası temizleyin ve dik pozisyonda kurumaya bırakın” dedi.

Fırçalar arasında virüs ve bakteri geçişi olmaması için farklı kişilere ait diş fırçalarının birbirleri ile temas etmemesi gerektiğini kaydeden Kazak, gribal enfeksiyonlardan sonra diş fırçasının yenilenmesi gerektiğini söyledi.

'3 AYDA BİR DİŞ FIRÇASINI YENİLEMEYİ UNUTMAYIN'

Fırçanın, fırçalamalar arasında kapalı kapta saklanmaması gerektiğini belirten Dr. Kazak, “Kapalı ortamda nemli diş fırçasının kılları üzerinde bakteriler oluşacaktır. Diş fırçası kıllarının yıpranması kontrol edilerek en fazla 3 ayda bir değiştirilmelidir. Fırçanıza karşıdan ve yandan baktığınızda fırça kıllarında açılma görüyorsanız fırçanızı değiştirme vaktiniz gelmiştir. Bazı fırçalar, üzerine entegre edilmiş olan indikatörlü fırça kılları ile kullanım süresi dolan diş fırçalarında renk değiştirerek kullanıcıyı uyarmaktadır. Ağız bakımında en önemli olan mekanik temizliktir. Yani dişlerin diş fırçası ile etkin bir şekilde temizlenmesidir. Ancak diş macunlarının içeriklerindeki florür ile mine dokusundaki hasarları onarma ve abraziv partiküller ile bakteri plağını uzaklaştırma açısından ağız bakımına katkıları vardır. Bu amaçla yeterli özeliklere sahip herhangi bir marka diş fırçası ve diş macunu kullanılabilir. Sonuçta sağlıklı dişlere sahip olmanın yolu günde 2 kez düzenli olarak diş fırçalamaktan geçer' ifadelerini kullandı.

Dr. Kazak, 'Dişeti çekilmesi, yanlış diş macunu ve fırçası kullanımı, asitli gıdaların sık kullanımı gibi nedenlerle oluşan diş hassasiyetlerinde hassasiyet giderici diş macunları kullanılabilir. Diş eti hastalığına sahip bireyler diş etine yönelik diş macunlarını kullanabilirler' şeklinde konuştu.

Kaynak : İHA

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