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Aynı uçağa Ajda Pekkan da binmişti… Mina Başaran ile fotoğrafları…

Jet kazasında hayatını kaybeden 28 yaşındaki genç kızın Süperstar Ajda Pekkan ile aynı uçakta fotoğrafları ortaya çıktı. Bundan 5 yıl önce, Ajda Pekkan da Mina Başaran ile aynı uçaktaydı.

Güncel / 12 Mart 2018 Pazartesi 10:59
Aynı uçağa Ajda Pekkan da binmişti… Mina Başaran ile fotoğrafları…

Mina Başaran'ın Instagram paylaşımlarından Ajda Pekkan'ın da 1 Eylül 2013 tarhinde düşen jete bindiği öğrenildi. Mina Başaran'ın 1 Eylül 2013 tarihinde, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Ajda Pekkan'ın da düşen uçağa bindiği görülüyor. Başaran yayınladığı bu kareye, “Havada Ajda konseri” notunu düşmüştü.



MİNA BAŞARAN KİMDİR?

Acı olayla hayatını haybeden Mina Başaran ailenin tek kızı olan ve işleri babasından devralmaya hazırlanıyordu, 28 yaşındaydı. Mina, hırslı ve yetenekli yapısıyla dikkat çekiyordu. 2013 yılında Başaran Grubu Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur.

14 NİSAN'DA DÜNYA EVİNE GİRECEKTİ

Başaran Grubu'nun genç veliahtı Mina Başaran ile Metprint Baskı Sistemleri'nin sahibi Murat Gezer, mutlu ilişkilerini Ekim ayında resmiyete döküp nişanlanmıştı. Soho House'da dillere destan bir törenle nişanlanmıştı. 14 Nisan'da Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğün töreni ile evleneceklerdi.

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