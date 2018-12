Türkiye'nin Altın Gençleri ödüllendirildi

İş Bankası tarafından üniversite sınavında üstün başarı gösteren öğrencilerin ödüllendirilmesi amacıyla 1971 yılından itibaren geleneksel olarak her yıl yapılan “Altın Gençler” uygulaması İş Bankası Genel Müdürlük Binası'nda yoğun bir katılımla dün gerçekleştirildi.



Açılış konuşmasını Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali'nin yaptığı törende İhlas Koleji'nden mezun olarak bu yıl düzenlenen YKS'de Türkiye 1'incisi olan Mustafa Emir Gazioğlu ve Türkiye 12.'si olan Ömer Faruk Doğru ödül almaya hak kazandı.



“Gençlerimizin emeklerini kutluyoruz”



Milyonlarca öğrencinin girdiği bir sınavda başarılı olmanın çok büyük bir başarı olduğunu ifade eden Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, “Gençlerimizin emeklerini kutlamak üzere bir aradayız. Gece-gündüz demeden yaşamlarından tavizler vererek, ciddi fedakârlıklarda bulunup, güzel bir başarı elde eden gençlerimizi tebrik ediyorum. Disiplinli ve doğru çalışarak başarı elde edileceğini ortaya koyan bu gençlerimizi bütün yüreğimle kutluyorum. Başarılarınız daim olsun. Toplumumuzda anne ve babalar her türlü fedakârlığı yaparak, çocuklarının eğitimini destekliyor. Toplum olarak çok özel bir aile yapısına sahibiz. Dolayısıyla o fedakâr aileleri de yürekten kutluyorum” dedi.



“Vatanıma, milletime faydalı olmak temel amacım”



Böyle bir organizasyonda bulunduğu için çok mutlu olduğunu ve İş Bankası'na teşekkür ettiğini söyleyen YKS'de sayısal alanda Türkiye 1'ncisi olan Mustafa Emir Gazioğlu, “Cerrahpaşa İngilizce Tıp Fakültesi öğrencisi olarak derslerime ağırlık veriyorum. İyi bir uzmanlık yapmak ve vatanıma, milletime faydalı olmak, insanlara yardımcı olmak temel amacım. İhlas Fen Lisesi'nde ki tüm öğretmenlerime teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimin hepsinin üzerimde emeği büyük. Burada olduğum için çok mutluyum” dedi.



“Ödüller başarıya teşvik ediyor”



Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi'nde okuyan ve YKS'de Türkiye 12'ncisi olan İhlas Koleji mezunu Ömer Faruk Doğru, “Bu tarz etkinliklerle başarıya daha çok teşvik oluyoruz. Bizlere verilen ödüllerden biri de seyahat ödülü. Aslında bu biletin amacı bizi başarıya sevk etmektir. Bu teşvik gençlerin başarıyı daha çok istemelerine yardımcı oluyor. Bu ödüller gençlere verilen değeri gösteriyor” dedi.



İş Bankası tarafından ödüle layık görülen İhlas Koleji mezunları Mustafa Emir Gazioğlu'nu ve Ömer Faruk Doğru'yu tebrik eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, her iki mezuna da yeni başlayan üniversite hayatlarında başarılar diledi. İhlas Koleji olarak 2018 yılını akademik başarılarla bitirdiklerini ifade eden Yeltekin, “YKS Türkiye birincimiz Mustafa Emir Gazioğlu ve Türkiye 12.'miz Ömer Faruk Doğru'nun dışında İlk 100'de 9, ilk 500'de 20, ilk 1000'de de 29 derece elde ettik. Tüm bunlar eğitim kadromuzla birlikte oluşturduğumuz sistemli ve disiplinli uygulamaların eseridir. Akşam ders atölyelerimiz, hafta içi ve hafta sonu etütlerimiz, birebir çalışmalar ve danışmanlık sistemiyle koyduğumuz hedeflere emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.



Kaynak : İHA

