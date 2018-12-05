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Merkez Bankası'ndan dikkat çeken açıklama

Merkez Banrkası açıklamasında "2019'da fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanmaya devam edecektir."

Ekonomi / 05 Aralık 2018 Çarşamba 10:40
Merkez Bankası'ndan dikkat çeken açıklama

Merkez Bankası, 2019 yılına ilişkin para ve kur politikasını açıkladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2019'da fiyat istikrarının sağlanması hedefi doğrultusunda elindeki politika araçlarını en etkin şekilde kullanmaya devam edecektir.

Döviz depo piyasasında bankalara toplam yaklaşık 50 milyar dolar limitle 1 hafta ve 1 ay vadeli döviz likiditesi imkanı sağlanmaya devam edilecek.

Türk Lirası Depoları Karşılığı Döviz Depoları ihaleleri ile Döviz Karşılığı Türk Lirası Swap Piyasası işlemlerine 2019 yılında da devam edilecektir.

"SAĞLIKSIZ FİYAT OLUŞUMLARINA MÜDAHALE EDİLECEK"

Piyasa derinliğinin kaybolmasına bağlı olarak spekülatif davranışlar sonucunda kurlarda sağlıksız fiyat oluşumları gözlenmesi ve aşırı oynaklık durumlarında piyasaya esnek ihaleler yoluyla veya doğrudan müdahale edilebilecektir.

Para Politikası Kurulu, 2019'da önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde yılda sekiz toplantı yapacaktır

"DALGALI KUR REJİMİ SÜRECEK"

Dalgalı döviz kuru rejimi uygulaması devam edecektir."

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