USD (Alış - Satış) : 5,26 - 5,27 EURO (Alış - Satış) : 6,03 - 6,04

Kuzey Kore’den flaş hamle!

Haber ajansları, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore'ye gönderdiği mektubu 'son dakika' koduyla tüm dünyaya servis etti.

Dünya / 30 Aralık 2018 Pazar 10:58
Kuzey Kore’den flaş hamle!

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'e mektup gönderdi.

Mektupta 2019'da barış için daha fazla görüşme teklifi yapıldı.

Kim, bu sene Seul'u ziyaret etme planını gerçekleştiremediği için üzgün olduğunu da dile getirdi.



Son olarak geçen hafta Kuzey ile Güney arasında inşası planlanan demir yolu ve kara yolu projeleri için Kuzey Kore'ye bağlı sınır kenti Kaesong'da sembolik temel atma töreni yapılmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in nisanda düzenledikleri tarihi zirvede Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve iki ülke arasında kalıcı barışın sağlanmasının yanı sıra karşılıklı refahı artıracak kalkınma projeleri yürütülmesi konusunda mutabakata varmıştı.

Eylül ayında ikinci kez bir zirvede bir araya gelen liderler iki ülke arasında sınır aşırı demir yolu ve kara yolu ağları kurulması, projeler için yılsonuna kadar temel atma töreni yapılması konusunda uzlaşmıştı.

Her iki ülkeden yetkililer BM yaptırımlarının çıkardığı engellere rağmen çalışmalarını sürdürmüştü. Ülkeler 18 günlük fizibilite çalışması için BM'den özel izin almıştı.

Temel Atma TöreniGüney KoreDevlet BaşkanıKore YarımadasıKuzey Kore


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı