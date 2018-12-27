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Canan Karatay'a para cezası

Söyledikleri ile her zaman çok konuşulan İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'a ekmek unlarına potasyum bromür katıldığını söylemesinden dolayı İstanbul Tabip Odası Başkanlığı tarafından para cezası kesildi. Karatay'ın 2 bin 12 Türk lirası para cezası ödemesi gerekiyor.

Sağlık / 27 Aralık 2018 Perşembe 09:19
Canan Karatay'a para cezası

Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası, İstanbul Tabip Odası Başkanlığı'na başvuruda bulunarak, ekmeklerdeki unlara potasyum bromür katıldığını iddia eden Prof. Dr. Canan Karatay hakkında şikayette bulundu.

Karatay'a yargı giderleriyle birlikte toplam 2 bin 12 Türk lirası para cezası verildi.

Avukat Çetin Keçeli, uzamnlık gerektiren bir konu hakkında yorum yapmaktan dolayı Karatay'ı İstanbul Tabip Odası Başkanlığı'na şikayet etti.

Kararı değerlendiren İstanbul Tabip Odası Başkanlığı Karatay için TV kanalında verdiği bilgilerin uzmanlık alanı dışında olduğunu, bilgilerin gerçek olmadığını, verdiği bilgilerin kendisine ifade edilmesine rağmen, aynı yanlış bilgileri topluma vermeye devam ettiğini belirtti.

Çıkan karar sonucunda Karatay'a TBB Kanunu'nun 39. maddesi gereği bin 575 Türk lirası para ceza verildi.

Yargılama gideri ile birlikte Karatay'ın ödeyeceği miktar toplam 2 bin 12 Türk lirasına çıktı.

Para CezasıPotasyumCanan Karatayİstanbul Tabip Odası


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