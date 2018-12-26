USD (Alış - Satış) : 5,30 - 5,31 EURO (Alış - Satış) : 6,04 - 6,05

Güvenlikle vatandaşın kavgası kamerada

İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesinde görevli olan özel güvenlik görevlileri ile hastane bahçesinde aracını hatalı park ettiği iddia edilen vatandaş arasındaki kavga cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

3. Sayfa / 26 Aralık 2018 Çarşamba 12:05
Güvenlikle vatandaşın kavgası kamerada
Video için tıklayın

Olay, dün sabah öğlen saatlerinde İstanbul Yedikule Gögüs Hastalıkları Hastanesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, hastane bahçesine aracını hatalı park eden vatandaş ile güvenlik görevlileri arasında sözlü tartışma yaşandı. Kısa süre sözlü tartışma iki güvenlik görevlisi ile araç sürücüsü arasında tekme tokat kavgaya döndü. Bu sırada diğer vatandaşlar da kavgaya dahil oldu. Vatandaşın cep telefonuyla çektiği bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Araç sürücüsünü döven güvenlik görevlileri, vatandaşların araya girmesinden sonra olay yerinden uzaklaştı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

HastaneGüvenlik GörevlisiYedikule


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE FIRAT’IN DOĞUSU

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı