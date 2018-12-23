Ordu'da çöplükte parçalanmış erkek cesedi bulundu!

Ordu'da, katı atık ve ayrıştırma tesisine çöp getiren TIR'da parçalanmış bir erkeğin cansız bedeni bulundu.



Alınan bilgiye göre, kentin çeşitli mahallelerinden toplanan çöpleri Altınordu ilçesine bağlı Karapınar Mahallesi'ndeki katı atık ve ayrıştırma tesisine getiren TIR'da erkek bacağı gören çalışanlar, durumu polis ekiplerine haber verdi.



ÇÖPLER BOŞALTILARAK ÇALIŞMA BAŞLATILDI



Bir süre sonra olay yerine gelen ekipler, TIR'daki çöpleri boşalttırarak çalışma başlattı.



Çok sayıda polisin yaptığı aramada, 16-17 yaşlarında bir erkeğe ait kafa, 2 bacak ile 1 kol bulundu.



Ekipler, cansız bedenin eksik parçalarını bulmak ve kime ait olduğunu tespit etmek için tesisteki çalışmalarını sürdürüyor. Kaynak : AA

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