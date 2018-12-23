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Netanyahu'nun küstah sözlerine Türkiye'den çok sert cevap

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan ifadelerine cevap verdi.

Siyaset / 23 Aralık 2018 Pazar 10:44
Netanyahu'nun küstah sözlerine Türkiye'den çok sert cevap

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ' İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın hakikatleri haykırmasından yine çok rahatsız olmuş. Ülkesinde soruşturmalarla başı belada olan Netanyahu, dikkatleri dağıtmaya çalışıyor ama nafile. İsrail'in işgal ve zulüm politikalarını hiçbir şekilde örtbas edemez, Cumhurbaşkanımızı susturamazlar' dedi.

BİR AÇIKLAMA DA ÖMER ÇELİK'TEN

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türk ordusu ve güvenlik güçlerinin PKK hedeflerine düzenlediği operasyonların Netanyahu'yu rahatsız etmesi manidardır." dedi.

Çelik, "Netanyahu, Cumhurbaşkanımızın insanlık adına, mazlumlar adına yaptığı uyarılarından çok rahatsız olmuş, rahatsız olmaya devam edecek." ifadesini kullandı.

"İsrail’de hakkında yürütülen soruşturmalarda dolandırıcılıkla suçlanan Binyamin Netanyahu, uluslararası kamuoyunu manipüle etmeye çalışıyor." diyen Çelik, "Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanımıza ve ordumuza saldırarak gerçekleri örteceğini zannediyor." şeklinde konuştu.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu Twitter'dan paylaştığı açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef almış, Türkiye'yi Kıbrıs'ta işgalci olarak niteleyerek Türk ordusunun terör operasyonlarıyla ilgili suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

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