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Çeyrek altın ve altın fiyatları 21.12.2018

Gram altın 213,4 lira, çeyrek altın 349 lira ve Cumhuriyet altını 1.428 liradan işlem görüyor Altının ons fiyatı dün, küresel piyasalarda değer kaybeden doların etkisiyle 26 Haziran'dan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 1.267,0 doları gördü

Ekonomi / 21 Aralık 2018 Cuma 09:46
Çeyrek altın ve altın fiyatları 21.12.2018

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 213,4 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kurundaki değer kayıplarına karşın altının ons fiyatından bulduğu destekle 214 lirayı test eden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,84 primle 213,1 liradan tamamladı.

Bugüne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,14 değer kazancıyla 213,4 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 349 lira, Cumhuriyet altını da 1.428 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün, küresel piyasalarda değer kaybeden doların etkisiyle 26 Haziran'dan bu yana gördüğü en yüksek seviye olan 1.267,0 doları gördü. Sabah saatlerinde Asya piyasalarında negatif bir seyir izleyen ons altın şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,16 azalışla 1.258,9 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası (Fed) kararları sonrasında gerileyen ABD borsaları ve dolar endeksinin altının ons fiyatını olumlu yönde desteklediğini belirterek, 'Altının ons fiyatı, dün güçlü direnç seviyesi olan 1.257 dolar seviyesini yukarı yönlü kırdı. ABD'de resesyon beklentisinin artması, altının ons fiyatında yükselişleri destekliyor. Ons altın 1.257 doların üzerinde kalıcılık sağlayabilirse yükselişler 1.268 dolar seviyesine kadar sürebilir.' değerlendirmesinde bulundu.

Yurt içinde, dolar kurundaki gerilemenin altının gram fiyatındaki yükselişi sınırladığını ifade eden Memiş, teknik açıdan gram altında 212 liranın destek, 215 liranın direnç konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak : AA

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