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Suriye'de kirli ittifak

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı almasının ardından terör örgütü YPG/PKK ile Beşşar Esed rejimi yetkililerinin, Kamışlı ilçesinde toplantı düzenledikleri belirtildi.

Dünya / 20 Aralık 2018 Perşembe 22:28
Suriye'de kirli ittifak

ABD'nin Suriye'den çekilme kararı almasının ardından terör örgütü YPG/PKK ile Beşşar Esed rejimi yetkililerinin, Kamışlı ilçesinde toplantı düzenledikleri belirtildi.

TERÖRİSTLER İLE ESAD YÖNETİMİ TOPLANTI YAPTI

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevinin (SOHR) internet sitesinde yer alan habere göre, ABD'nin Suriye'deki askerlerini çekme kararı almasının ardından, YPG/PKK'lı terörist elebaşları ile üst düzey Esed rejimi yetkilileri, ülkenin kuzeydoğusundaki Heseke iline bağlı Kamışlı ilçesinde bir araya geldi.

TÜRKİYE'NİN HAREKATINI GÖRÜŞTÜLER

Toplantıda, Deyrizor ilinde örgütün işgalindeki petrol sahalarının rejim güçlerine devredilmesi, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği askeri operasyon ve ABD'nin çekilmesi konuları ele alındı.

ABD ve TÜRKİYE ALEYHİNE GÖSTERİLER

Terör örgütü yandaşları, Münbiç, Haseke ilinin Tel Barak ve Tel Temr beldeleri ile Rakka'nın kuzeydoğusunda yer alan ABD'nin Çelebi Üssü yakınında gösteriler düzenledi. Gösterilerde, ABD'den Suriye'den çıkma kararını geri çekmesi de istendi. Örgüt yandaşları ayrıca Türkiye karşıtı sloganlar da attı.

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