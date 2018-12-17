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Nijerya'daki çiftçiler ile çobanların çatışmalarında 3 bin 600 ölü

Uluslararası Af Örgütü, Nijerya’da yarı göçebe çobanlarla çiftçiler arasında çıkan çatışmalarda 3 bin 600 insanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Dünya / 17 Aralık 2018 Pazartesi 16:46
Nijerya'daki çiftçiler ile çobanların çatışmalarında 3 bin 600 ölü

Uluslararası Af Örgütünün Nijerya'da yayınladığı rapora göre, bölgede yaşayan çiftçilerle yarı göçebe çobanlar arasında çıkan çatışmalarda 2016'dan bu yana 3 bin 600'den fazla insan hayatını kaybetti. Örgütün bugün yayınladığı raporda, sadece 2018 yılında binlerce insanın evsiz kaldığı ve 2 binden fazla kişinin ise hayatını kaybettiği yer aldı. Nijeryalı yetkililerin toplumdaki çatışmaları soruşturma ve faillerini adalete teslim etme konusunda başarısız olduğu ifade edilen raporda, bu durumun çatışmaları daha çok tırmanmasına sebep olduğu belirtildi.

İki grup arasında yaşanan şiddet olayları, artan kuraklık ve nüfus artışıyla beraber yaşanan kıtlığa karşı verimli topraklara ve suya erişim olanağı üzerine yaşanıyor. Hristiyan çiftçiler ve Müslüman Fulani çobanlar arasında yaşanan çatışmalar “etno-dini” olarak nitelendiriliyor. Ancak birçok analist ve politikacı, iklim değişikliği ve genişleyen tarım arazilerinin neden olduğu rekabetin, inanç ve etnik kökene bakılmaksızın çiftçileri ve çobanları çatışmaya sürüklediğini kaydediyor.

Artan şiddet olaylarının önümüzdeki Şubat ayında yapılması planlanan ve Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin ikinci dönem başkanlık için aday olduğu ulusal seçimleri etkilemesi bekleniyor.

Nijerya'nın askeri ve polisi, konuyla ilgili açıklama isteklerini reddetti. Kaynak : İHA

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