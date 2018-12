ODTÜ bilimi laboratuvarlardan kafelere taşıyor

ODTÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Eren Kalay, ODTÜ'lü akademisyenlerin halka açık mekanlarda bilimsel söyleşilerinden oluşan 'Bilim Kafe' etkinliklerine yoğun ilgi gösterildiğini belirterek, 'Bilim Kafe düzenlemek üzere 20 ilden daha davet aldık. Türkiye'nin her bölgesinde bilimi halk ile buluşturmak istiyoruz.' dedi.



ODTÜ Rektör Danışmanı Doç. Dr. Eren Kalay, ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mecit Halil Öztop ile Mardin Müzesi Müdürü Nihat Erdoğan, Mardin Müzesi-Müze Kafe'de basın mensuplarıyla sohbet toplantısı düzenledi.



ODTÜ'de bir süre önce Türkiye'de ilk olacak nitelikte ODTÜ Bilim İletişimi Grubu kurduklarını bildiren Kalay, 'Bilim, daha çok düzenlenen seminer ve konferanslarla sınırları çizilmiş bir kitleye anlatılıyor. Bilim İletişimi Grubu'nu kurarak ODTÜ'de gerçekleştirilen bilimsel çalışmaları toplumun her kesimine, Türkiye'deki her bölgeye ulaştırmayı amaçlıyoruz. Bilim İletişimi Grubu, toplum ve bilim camiası arasında çift yönlü iletişim kurulmasına dayandırılan bir yapıda çalışmalarını sürdürüyor.' diye konuştu.



Bilim İletişimi Grubu'nun düzenlediği 'Bilimin Ev Hali' etkinliğine 10 binin üzerinde bilim meraklısının katıldığını aktaran Kalay, yeni etkinliğin ise 2019'da 'Bilim Sanatla Buluşuyor' temasıyla düzenleneceğini ve resim, heykel, mimari, müzik-dans, fotoğrafçılık gibi sanat dallarının arkasındaki bilimsel gerçekleri topluma anlatacaklarını kaydetti.



Eren Kalay, fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut'un ODTÜ'lü bilim insanlarının çalışmalarını fotoğraf sanatıyla birleştirdiği 'Bilim Sanatla Buluşuyor' isimli serginin yakında İstanbul'da ziyarete açılacağını belirtti.



Bilimsel araştırmaları gençlere anlatmak amacıyla ODTÜ'lü öğrenci ve akademisyenlerin TRT için bilim programı hazırladıklarını bildiren Kalay, yakında bu programın ekranda olacağını duyurdu.



Kafelerde 'bilim' anlatıyorlar



Kalay, Bilim İletişimi Grubu'nun ODTÜ'lü akademisyenlerin halka açık mekanlarda bilim söyleşilerinden oluşan 'Bilim Kafe' etkinliklerini başlattıklarını kaydetti.



'Bilim Kafe' etkinliklerinin ilk olarak Fransa'da ortaya çıktığını ve daha sonra dünyanın dört bir yanında yaygınlaşarak 'Cafe Scientifique' ismiyle sürdüğünü aktaran Kalay, Türkiye'de de buna benzer şekilde kafe, gençlik merkezi gibi halka açık alanlarda, ODTÜ'lü akademisyenlerin katılımıyla söyleşiler düzenlediklerini bildirdi.



Kalay, Türkiye'de ilk defa ODTÜ tarafından düzenlenen 'Bilim Kafe' etkinliklerinin İçel'de 'kuraklık', Eskişehir'de 'palm yağı', Antalya'da 'radyasyon', Adana'da 'girişimcilik', Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 'güneş enerjisi', İzmir'de 'sınav stresi', Gaziantep'te 'Göbekli Tepe', İstanbul'da 'yapay zeka' temasıyla düzenlendiğini anlattı.



İnsanlığın ilk mutfağı Mezopotamya'da 'mutfakta bilim' konuşulacak



ODTÜ Bilim Kafe Projesi'nin dokuzuncusunun da Mardin Müzesi-Müze Kafe'de yapılacağını dile getiren Kalay, ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mecit Halil Öztop'un, 'Mutfakta Bilim mi Olurmuş?' başlıklı konuşmasıyla gıda maddeleri ve mutfak deneyimleri hakkında katılımcıları bilgilendireceğini aktardı. Kalay, bu etkinliğin ayrıca 'www.bilimkafe.metu.edu.tr', 'https://basinda.odtu.edu.tr/?icerik=podcast' ve ODTÜ'nün sosyal medya kanallarından da takip edilebileceğini söyledi.



ODTÜ Bilim Kafe etkinliklerine yoğun ilgi gösterildiğini vurgulayan Kalay, 'Bilim Kafe düzenlemek üzere 20 ilden daha davet aldık. Etkinliğimiz Türkiye'nin diğer illerinde de devam edecek. Türkiye'nin her bölgesinde bilimi halk ile buluşturmak istiyoruz.' dedi.



Mardin Müzesi Müdürü Nihat Erdoğan da etkinliğin Mardin'de düzenlenmesinin önemine işaret ederek, 'İlk mutfak kültürü Mezopotamya'da kuruldu, daha sonra Akdeniz'e ve Avrupa'ya yayıldı. Dolayısıyla dünya mutfaklarının kökeni Mezopotamya mutfağıdır. İnsanlığın yerleşik hayata geçtiği bereketli topraklardayız. Dolayısıyla Bilim Kafe'nin 'Mutfakta Bilim mi Olurmuş?' temasıyla Mezopotamya'da yapılması da ayrı bir önem taşıyor.' değerlendirmesinde bulundu. Kaynak : AA

