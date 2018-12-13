Bilim aşkı soğuk hava dinlemedi

Kazdağları Bilim Köyü Yöneticisi Faruk Durukan'dan aylar önce çalışmaları incelemek için randevu alan öğrenciler sert kış şartlarına rağmen inceleme gezilerini gerçekleştirdiler.



Ziyaret hakkında bilgi veren Faruk Durukan “Gençlerimizde bu bilim aşkı olduğu sürece ki var; ülkemiz her türlü zorluğun altında kalkacaktır. Bilim köyümüze yaz, kış sürekli üniversitelerin ziyaretleri sürmekte. Bu bizi gururlandırıyor ve çok mutlu ediyor. Emeklerimizin boşa gitmediğini görüyoruz” dedi.



Faruk Durukan daha sonra Kazdağları Bilim Köyünde yapılan çalışmalar hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.