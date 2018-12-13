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Bilim aşkı soğuk hava dinlemedi

İzmir Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri sert kış şartlarına rağmen Balıkesir’in Havran İlçesinde bulunan Kazdağları Bilim Köyüne gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Eğitim / 13 Aralık 2018 Perşembe 12:07
Bilim aşkı soğuk hava dinlemedi

Kazdağları Bilim Köyü Yöneticisi Faruk Durukan'dan aylar önce çalışmaları incelemek için randevu alan öğrenciler sert kış şartlarına rağmen inceleme gezilerini gerçekleştirdiler.

Ziyaret hakkında bilgi veren Faruk Durukan “Gençlerimizde bu bilim aşkı olduğu sürece ki var; ülkemiz her türlü zorluğun altında kalkacaktır. Bilim köyümüze yaz, kış sürekli üniversitelerin ziyaretleri sürmekte. Bu bizi gururlandırıyor ve çok mutlu ediyor. Emeklerimizin boşa gitmediğini görüyoruz” dedi.

Faruk Durukan daha sonra Kazdağları Bilim Köyünde yapılan çalışmalar hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Kaynak : İHA

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KazdağlarıÖğrenciler


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