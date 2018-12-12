Selahattin Demirtaş'a mahkemeden ret

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın 'Terör örgütü yöneticiliği' suçlamasının da arasında bulunduğu 32 farklı fezlekeden yargılandığı dava, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince görüldü.



Davanın öğleden önceki kısmında Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kendisi hakkında verdiği tahliye kararına uymayan mahkemenin tarafsızlığını yitirdiğini iddia etti.



Demirtaş, tahliye talebine ret oyu veren mahkeme başkanı ile bir üye hakim için reddi hakim talebinde bulundu.



'DAVAYI UZATMAYA YÖNELİK' GEREKÇESİYLE REDDİNE



Cumhuriyet Savcısı, Demirtaş'ın talebinin duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddedilmesini istedi.



Daha sonra kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Murat İlhan, Demirtaş'ın talebini 'Davayı uzatmaya yönelik' olduğu gerekçesiyle reddetti.



Başkan İlhan, Demirtaş'ın karara yönelik itirazını 7 gün içinde 20. Ağır Ceza Mahkemesine yapabileceğini bildirdi.