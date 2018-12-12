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Selahattin Demirtaş'a mahkemeden ret

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın mahkeme başkanı ve bir üyesi için reddi hakim talebini, “Davayı uzatmaya yönelik” olduğu gerekçesiyle reddetti.

Güncel / 12 Aralık 2018 Çarşamba 18:16
Selahattin Demirtaş'a mahkemeden ret

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın 'Terör örgütü yöneticiliği' suçlamasının da arasında bulunduğu 32 farklı fezlekeden yargılandığı dava, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince görüldü.

Davanın öğleden önceki kısmında Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) kendisi hakkında verdiği tahliye kararına uymayan mahkemenin tarafsızlığını yitirdiğini iddia etti.

Demirtaş, tahliye talebine ret oyu veren mahkeme başkanı ile bir üye hakim için reddi hakim talebinde bulundu.

'DAVAYI UZATMAYA YÖNELİK' GEREKÇESİYLE REDDİNE

Cumhuriyet Savcısı, Demirtaş'ın talebinin duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddedilmesini istedi.

Daha sonra kararını açıklayan Mahkeme Başkanı Murat İlhan, Demirtaş'ın talebini 'Davayı uzatmaya yönelik' olduğu gerekçesiyle reddetti.

Başkan İlhan, Demirtaş'ın karara yönelik itirazını 7 gün içinde 20. Ağır Ceza Mahkemesine yapabileceğini bildirdi.

Selahattin DemirtaşMahkeme BaşkanıAvrupa İnsan Hakları Mahkemesi


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