USD (Alış - Satış) : 5,36 - 5,37 EURO (Alış - Satış) : 6,08 - 6,09

CHP-İYİ Parti ittifak görüşmelerinde yeni gelişme (Akşener-Kılıçdaroğlu görüşecek)

İttifak görüşmeleri kapsamında İYİ Parti'li Koray Aydın ve Cihan Paçacı CHP Genel Merkezi'nde CHP'li Salıcı ile bir araya geldi. Bu akşam CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener bir kez daha görüşecek. İki liderin görüşmesinde sürece ilişkin son nokta konacak.

Siyaset / 12 Aralık 2018 Çarşamba 15:15
CHP-İYİ Parti ittifak görüşmelerinde yeni gelişme (Akşener-Kılıçdaroğlu görüşecek)

CHP ile İYİ Parti arasında yürütülen ittifak görüşmelerinde yeni bir gelişme yaşandı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ve Genel Sekreter Cihan Paçacı, CHP Genel Merkezi'ne gitti. İYİ Parti'de Genel İdare Kurulu toplantısı sürerken iki isim görüşmeler için ayrıldı. İYİ Parti heyeti, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile 20 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi.

KILIÇDAROĞLU, AKŞENER İLE GÖRÜŞECEK

İttifak görüşmeleri kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu akşam CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.

Açıklama yapan Koray Aydın, ''Bazı pürüzler vardı, ön hazırlığa geldik. Akşam da liderler görüşecek'' ifadesini kullandı.

Liderlerin görüşmesi öncesinde CHP'den de İYİ Parti'ye bir heyet gidecek. Sonrasında Akşener ve Kılıçdaroğlu bir araya gelecek.

İki liderin görüşmesinde ittifakın olup olmayacağına ilişkin nokta koyulacak.

ANKARA CHP'DE KALIYOR

Ankara kulisine göre, ittifak görüşmelerinde Ankara artık CHP'de kaldı. Adaylık için Mansur Yavaş ismi ön plana çıktı.

İYİ PARTİ HANGİ İLLERİ İSTİYOR?

İYİ Parti'nin bunun karşılığı olarak Balıkesir, Denizli, Mersin veya Manisa'dan en az iki tanesini istediği belirtiliyor.

KILIÇDAROĞLU "UMARIM GÜZEL ŞEYLER OLUR" DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde ittifak görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Görüşmeler devam ediyor, umarım güzel şeyler olur. Türkiye bu ittifak görüşmelerini başarı ile sonuçlandırır. Benim en büyük arzum bu" değerlendirmesinde bulunmuştu.

AK Parti ve MHP'li vekillerin tepkileri AK Parti ve MHP'li vekillerin tepkileri Bahçeli: Cumhur ittifakı duruyor, yerelde ittifak yok Bahçeli: Cumhur ittifakı duruyor, yerelde ittifak yok Erdoğan'dan ittifak ve af açıklaması Erdoğan'dan ittifak ve af açıklaması

Koray AydınCihan PaçacıChpİyi Parti


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

31 MART NİYE ÖNEMLİ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

FRANSA'DAKİ TEZGAHTA FİLİSTİN VAR!

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı