CHP-İYİ Parti ittifak görüşmelerinde yeni gelişme (Akşener-Kılıçdaroğlu görüşecek)

CHP ile İYİ Parti arasında yürütülen ittifak görüşmelerinde yeni bir gelişme yaşandı.



İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın ve Genel Sekreter Cihan Paçacı, CHP Genel Merkezi'ne gitti. İYİ Parti'de Genel İdare Kurulu toplantısı sürerken iki isim görüşmeler için ayrıldı. İYİ Parti heyeti, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile 20 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi.



KILIÇDAROĞLU, AKŞENER İLE GÖRÜŞECEK



İttifak görüşmeleri kapsamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu akşam CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek.



Açıklama yapan Koray Aydın, ''Bazı pürüzler vardı, ön hazırlığa geldik. Akşam da liderler görüşecek'' ifadesini kullandı.



Liderlerin görüşmesi öncesinde CHP'den de İYİ Parti'ye bir heyet gidecek. Sonrasında Akşener ve Kılıçdaroğlu bir araya gelecek.



İki liderin görüşmesinde ittifakın olup olmayacağına ilişkin nokta koyulacak.



ANKARA CHP'DE KALIYOR



Ankara kulisine göre, ittifak görüşmelerinde Ankara artık CHP'de kaldı. Adaylık için Mansur Yavaş ismi ön plana çıktı.



İYİ PARTİ HANGİ İLLERİ İSTİYOR?



İYİ Parti'nin bunun karşılığı olarak Balıkesir, Denizli, Mersin veya Manisa'dan en az iki tanesini istediği belirtiliyor.



KILIÇDAROĞLU "UMARIM GÜZEL ŞEYLER OLUR" DEMİŞTİ



Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde ittifak görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Görüşmeler devam ediyor, umarım güzel şeyler olur. Türkiye bu ittifak görüşmelerini başarı ile sonuçlandırır. Benim en büyük arzum bu" değerlendirmesinde bulunmuştu.