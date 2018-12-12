CHP ile İYİ Parti arasındaki kriz devam ediyor mu?

Yerel seçimlerde Ankara'dan ortak aday çıkarmaya hazırlanan CHP ile İYİ Parti arasında büyük bir kriz patlak verdi.



İki partinin ortak aday olarak düşündüğü Mansur Yavaş üzerinden kriz derinleşirken, Yavaş Gazeteci Mehmet Acet'e konuştu.



KRİZİ DOĞRULADI



Acet, Yavaş'ın yaşanan krizi doğruladığını aktarırıken, 'Dün ortalık karışınca, Mansur Yavaş ile temasa geçtim. Kendisi önce, “Şimdi maalesef görüş beyan edemiyorum. 3-4 gün sonra netleşsin görüşelim” dedi. “Kılıçdaroğlu'nun İyi Parti'den aday olma talebini reddettiği” yönündeki haberleri teyit edip etmediğini sordum. “Doğruluyorum” dedi. ' diye yazdı.



'TERSİ DURUMDA RİSKLİ GÖRÜNÜYOR'



Acet krizdeki son durumu köşesinde değerlendirirken 'Mansur Yavaş'ın Kılıçdaroğlu ile görüşmesinde yaptırdığı anketlerden söz ettiği, 2014 seçimlerini yarım puanla kaybettiğini hatırlattığı, CHP'den aday olması halinde İyi Parti'nin desteği ile önde göründüğünü ama tersi durumda seçimlerin riskli olduğunu anlattığı söyleniyor. Dün Anadolu Ajansı, CHP kaynaklarına atıfla geçtiği haberde, CHP'de adaylık yarışının bundan sonra Genel Başkan Başdanışmanı ve eski Ankaragücü Başkan Cengiz Topel Yıldırım ile Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan arasında geçeceğini duyurdu.' ifadelerini kullandı.



Yazının tamamı için tıklayınız Kaynak : Beyaz Gazete Özel