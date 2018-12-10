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İyi Partili vekil küfür etti meclis karıştı

TBMM Genel Kurulu'nda süren “2019 Mali Yılı Bütçe Görüşmeleri” sırasında kavga çıktı...

Güncel / 10 Aralık 2018 Pazartesi 22:16
İyi Partili vekil küfür etti meclis karıştı
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TBMM Genel Kurulu'nda süren “2019 Mali Yılı Bütçe Görüşmeleri” sırasında kavga çıktı.

AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un, CHP ve HDP'ye yönelik olarak 'PKK'lılarla görüşüyorsunuz' sözleri gerilime neden oldu. Çıkan tartışma bir süre sonra kavgaya döndü.

AKP'li Mehmet Muş konuşma yaparken İYİ Partili Yasin Öztürk'ün Muş'a tepki gösterdiği ileri sürüldü.

Tartışma sırasında “Has…tir lan”, “Orman mı lan burası ayı” ifadelerini kullanıldığı duyuldu.

Oturumu yöneten TBMM Başkanı Binali Yıldırım, görüşmelere 5 dakika ara verdi. İki partinin milletvekilleri arasındaki kavga bir süre daha devam etti.

Bazı milletvekillerinin arbede sırasında düştükleri gözlendi. Bu arada, küfür ettiği gerekçesiyle İYİ Parti Denizili Milletvekili Yasin Öztürk'e, iki birleşime katılmama cezası verildi.

Binali YıldırımMilletvekiliYasin ÖztürkMehmet MuşGrup Başkanvekili


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