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Hazreti Mevlana 745. Vuslat Yıl Dönümü'nde anılıyor

Hazreti Mevlana’nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Etkinlikleri kapsamında KTO Karatay Üniversitesi de programlar düzenliyor.

Yaşam / 10 Aralık 2018 Pazartesi 12:30
Hazreti Mevlana 745. Vuslat Yıl Dönümü'nde anılıyor

Bu kapsamda ilk olarak, üniversite fuaye alanında “Hattat Hüseyin Öksüz'ün Mevlana İstifli Tablolar” isimli sergisinin açılışı protokol üyeleri tarafından gerçekleştirildi.

745. Vuslat Yıl Dönümü etkinlikleri, KTO Karatay Üniversitesi Tarih Topluluğunun düzenlediği “Hazreti Mevlana'dan Günümüze Mesajlar” paneli ile devam etti. KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yusuf Küçükdağ Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin hayatını, yaşadığı coğrafyayı ve göç yollarını özetledikten sonra Hazreti Mevlana'nın, köklü bir aileden geldiğini ve Konya'nın, onun döneminde nitelikli bir kültür ortamına kavuştuğunu söyledi.

“Hazreti Mevlana'nın öğretileri toplumları diri tutacak niteliğe sahiptir”

Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Arabacı ise Hazreti Mevlana'nın yedi öğüdünün günümüz dünyasında yaşanan tüm sorunlara farklı bir bakış açısı sunması dolayısıyla öğütlere, günlük hayatta yer verilmesi gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Caner Arabacı, “Toplumlar yüzyıllardır hep bir mücadele içerisinde varlıklarını sürdürmüştür, bu ilk insanlıktan beri böyledir ve halen devam etmektedir. Haçlı seferleri yüzyıllarca sürmüş ve halen bitmemiştir. Suriye'de ve Orta Doğu'da yaşanan olumsuzluklar Haçlı Seferlerinin halen devam ettiğini bize apaçık göstermektedir. Türkiye Cumhuriyeti olarak Anadolu topraklarında yaşadığımız sürece bu seferler de devam edecektir. Çeşitli saldırılar karşısında ise milletleri diri tutacak olan öğütler, birbirlerine sahip çıkmalarını sağlayan araç ise fikirlerdir. Günümüzde de Hazreti Mevlana ve öğretileri toplumları diri olarak bir arada tutma noktasında kilit bir rol üstlenmektedir” ifadelerini kullandı.

Panel, Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Zehra Odabaşı'nın Hazreti Mevlana'ya ilişkin kıssa ve öğretileri katılımcılar ile paylaşmasının ardından sona erdi. KTO Karatay Üniversitesinde Hazreti Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü etkinlikleri, 12 Aralık Çarşamba günü açılışı gerçekleştirilecek olan “Hazreti Mevlana'ya Saygı” resim sergisi ile devam edecek. Kaynak : İHA

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Mevlana Celaleddin RumiSelçuk ÜniversitesiÖğretim ÜyesiTürkiye CumhuriyetiKaratay Üniversitesi


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