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Bahçeli’den son dakika ‘Cumhur İttifakı’ açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yerel seçimlerle ilgili yaptığı son dakika açıklamasında ittifakla ilgili “şu ana kadar ki gelişmeler olumlu ve verimli ittifak iyi gidiyor, karşılıklı jestler olabilir” dedi.

Siyaset / 01 Aralık 2018 Cumartesi 15:03
Bahçeli’den son dakika ‘Cumhur İttifakı’ açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu açıklamasında yerel seçim ittifakı görüşmeleriyle ilgili şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı içinde gönül vardır, ülke sevdası vardır, karşılıklı saygı vardır. Saygı kavramı içinde jestler de olabilir. Cumhurbaşkanı Güney Amerika'da görüşme arzusu oluşursa görüşmeye hazırız her zaman. İki parti yöneticisi saygı değer insan zaman zaman bir araya geliyorlar, çalışma yapılan uzlaşılan alanlar var. Sayın Cumhurbaşkanı'na arz edeceklerdir. Şu ana kadarki gelişmeler olumlu. Çalışmalar verimlidir. Cumhur İttifakı iyi gidiyor."

Bahçeli, CHP’nin İYİ Parti ve Saadet Partisi ile yaptığı görüşmelerin sorulması üzerine de “Zillet ittifakını koalisyona dönüştürmek istiyorlarsa onların en tabii hakkıdır” ifadelerini kullandı.

Ak PartiMhpDevlet Bahçeli


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