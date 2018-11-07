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Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı 19 köy ve bağlı 54 mezrada terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı.

Güncel / 07 Kasım 2018 Çarşamba 08:50
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

Valilikten yapılan açıklamada, Lice ilçesi sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu tahmin edilen PKK'lı teröristler ve iş birlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanılan sığınak, barınak, depo alanları ile uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon gerçekleştirileceği bildirildi.

Operasyonun yürütüleceği bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, ilçeye bağlı, Yalımlı, Mahmutlu, Akçabudak, Ulucak, Örtülü, Saydamlı, Kılıçlı, Yorulmaz, Güldiken, Bayırlı, Baharlar, Üçdamlar, Erginköy, Yamaçlı, Yaprakköy, Kıralan, Dernek, Gürbeyli ve Yünlüce köyleri ile Keşkuvari, Leyhosor, Tahtakülek, Ballıca, Mahmudan, Hevsel, Yeniyazı, Hij, Gözeli, Dergan, Alıçlıyayla, Buban, Vilu, Arpacık, Karadere, Sivritepe, Kilimli, Kaynaktaşı, Dokuzkat, Aliyan, Abdurrahmanağa, Gelberi, Eskiköy, Hegogozer, Semezi, Bilgin, Koçmarin, Yaka, Karaç, Kumımirza, Mehmedil, Sağlık, Körtan, Körha, Silkito, Hamzabey, Kayadibi, Baverda, Aşağıhodik, Konuklu, Yeşilburç, Sumaklı, Zıraht, Acımeşe, Muradiye, Mengusi, Puneyn, Çalıbükü, Kijikbadem, Kumluca, Perpank, Sıkas, Gucik ve Yıldız mezralarında saat 06.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği açıklandı.

Açıklamada, söz konusu yasağa uyulmasının, vatandaşların can ve mal güvenliği yönünden önem taşıdığı belirtildi.

Kaynak : AA

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