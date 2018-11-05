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Rıza Sarraf hakkında flaş karar!

Beykoz Kanlıca’daki yalılarında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı tadilat yaptırdığı iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Rıza Sarraf hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Dünya / 05 Kasım 2018 Pazartesi 10:31
Rıza Sarraf hakkında flaş karar!

Beykoz Kanlıca'daki yalısında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptırdığı iddiasıyla Rıza Sarraf'ın 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Beykoz 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraflar katılmadı.

Rıza Sarraf'ın tutuklu olmadığına dair yazılı basında haberler çıktığını söyleyen mahkeme hakimi, Rıza Sarraf'ın halen tutuklu olup olmadığının Dış İşleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve New York Başkonsolosluğu'na sorulmasına hükmetti.

Sarraf hakkında yakalama kararı

Öte yandan mahkeme, Sarraf'ın Türkiye'ye giriş yapma ihtimaline karşı ek savunmasının alınması için hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Kaynak : İHA

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