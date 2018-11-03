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Rezalet! Taksici kameralara yakalandı

İstanbul 4. Levent’te cadde üzerinde koltuk değneğiyle bekleyen engelli bir vatandaş, iddiaya göre “kısa mesafe” bahanesiyle taksiciler tarafından araca alınmadı. O anlar ise bir dolmuş şoförünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

3. Sayfa / 03 Kasım 2018 Cumartesi 09:13
Rezalet! Taksici kameralara yakalandı

Beşiktaş 4. Levent Büyükdere Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, koltuk değneği kullanan engelli bir vatandaş, yoldan taksi çevirdi. Taksiciyle konuşarak araca binmek isteyen vatandaş, iddiaya göre “kısa mesafe” bahanesiyle reddedildi. Bunun üzerine engelli vatandaş başka bir taksi çevirdi. Ancak aynı muameleyi o taksiciden de gördü.

“Engelli, taksi boş olmasına rağmen ayakta bekliyor”

Duruma isyan eden bir dolmuş şoförü ise o anları cep telefonuyla kaydetti.

Olayı yorumlayan dolmuş şoförü, “Taksici şu anda kısa mesafeleri almıyor. Sakat bir vatandaş var onu almıyor, yolcu seçiyor. Buradakilerin hepsi taksi bekliyor ama taksici müşteri beğeniyor. Ayağından sakat vatandaşımız, taksi boş olmasına rağmen ayakta bekliyor” ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA

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Engelli VatandaşBeşiktaşBüyükdere


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