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İBB uyardı: Fırtına ve yağış artacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi vatandaşlara fırtına ve yağış konusunda uyardı.

Yaşam / 29 Kasım 2018 Perşembe 09:35
İBB uyardı: Fırtına ve yağış artacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, “İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun kuzey ve batı kesimleri, Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava ile Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi.

3 GÜN BOYUNCA SAĞANAK VAR
Sistemin etkisi ile önümüzdeki 3 gün boyunca sağanak, yer yer kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor. Yağışla birlikte rüzgarın da kuzeyli yönlerden (poyraz) hamle yaparak kuvvetli fırtına seviyesine (50-80 km/s) ulaşması, hava sıcaklıklarının düne göre 6 ila 8C birden azalarak kışı anımsatır günlerin yaşanacağı tahmin ediliyor” denildi.

Sağanak YağmurYağışlı HavaKaradeniz


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