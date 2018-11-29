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Diriliş Ertuğrul kostümleri Fetih Müzesi'nde sergilenecek

Osmangazi Belediyesi’nin vizyon projesi Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi içinde kurulan ‘Diriliş Ertuğrul kostümleri ve aksesuarları’ sergisi, dizi oyuncularının katılacağı açılışla ziyaretçilerle buluşacak.

Kültür-Sanat / 29 Kasım 2018 Perşembe 14:47
Diriliş Ertuğrul kostümleri Fetih Müzesi'nde sergilenecek

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi, yansıttığı tarihî değerlere uygun bir sergiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminin anlatıldığı, Türkiye'de ve dünyada geniş izleyici kitlesine sahip olan Diriliş Ertuğrul dizisinde oyuncuların kullandığı kostümler ve aksesuarlar, Fetih Müzesi'nde kurulan sergi ile Bursalılarla buluşacak. Reyting rekorları kıran dizide Ertuğrul Gazi, Turgut Alp, Bamsı, İbni Arabi ve Hayme Ana gibi karakterlerin kostümleri bu sergide yer alacak. Ayrıca vatandaşlar, dizide kullanılan pusat, balta, kalkan ve hançer gibi silahları da yakından görme fırsatı bulacak. 1 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'de dizi oyuncularının iştirakiyle gerçekleştirilecek olan ‘Diriliş Ertuğrul kostümleri ve aksesuarları' sergisinin açılışına vatandaşlar ücretsiz olarak katılabilecek. Kaynak : İHA

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PanoramaErtuğrul Gazi


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