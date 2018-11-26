İhraç edilen Yılmaz: Kırgınlığım yok

CHP'den ihraç edilen bağımsız Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. CHP'nin yerel seçimlerde başarılı olacağını düşünüp düşünmediğine yönelik soruya “Umarım kazanır, başarılı olur. Ancak yerel seçimlerin ne zaman yapılacağı 5 yıl önceden belli, hâlâ aday arayışı sürdüğünü görüyoruz” yanıtı verdi.



Yılmaz, CHP'den ihraç edilmesiyle ilgili soruya da gerekçeli kararın kendisine henüz ulaşmadığını, inceledikten sonra hukuki süreç başlatacağını söyledi. Kimseye kırgınlığının olmadığını belirten Yılmaz, “Yapan yaptığıyla utanır. Yanlış hesap Bağdat'tan döner” dedi.