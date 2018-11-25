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Kuşadası'nda şok görüntü! Sokak ortasında dakikalarca...

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sosyal medyada yayılan kadına şiddet görüntüsü polisi harekete geçirdi. Kısa sürede kimliği belirlenen yabancı uyruklu kadının, dakikalarca sokak ortasındaki tekme ve tokatlara maruz kalmasına rağmen şikayetçi olmadığı ortaya çıktı.

3. Sayfa / 25 Kasım 2018 Pazar 15:23
Kuşadası'nda şok görüntü! Sokak ortasında dakikalarca...
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24 Kasım gecesi saat 02.00 sıralarında Kuşadası’nın en önemli arterlerinden olan trafiğe kapalı Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı Kervansaray yanında meydana gelen olayda; sokak ortasında bir kadının darp edildiği yönünde gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri, kısa sürede bölgeye ulaştı. Bölgeye ulaştıklarında tartışan iki sevgiliyi gören polis, darp iddialarını yalanlayan yabancı uyruklu kadının şikayetçi olmaması üzerine tutanak tutup olay yerinden ayrıldı.

Şiddeti sosyal medya ortaya çıkardı

Yabancı uyruklu kadının Türk erkek arkadaşı tarafından dakikalarca sokak ortasında tekmelenip tokatlandığı ve yerde yuvarlanan kadının çığlık atarak yardım istediği öğrenilirken, olayı cep telefonuyla kaydeden bir kişi tarafından da bu görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti. Bölgedeki tüm kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, kısa sürede mağdur yabancı uyruklu kadın ve erkek arkadaşının kimliklerini belirledi. Şiddet mağduru kadının tekme ve tokatlara maruz kalmasına rağmen şikayetçi olmadığı öğrenildi. Kaynak : İHA

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KervansaraySosyal MedyaEmniyet MüdürlüğüPolis EkipleriBarbaros Hayrettin Paşa


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