USD (Alış - Satış) : 5,28 - 5,29 EURO (Alış - Satış) : 6,00 - 6,02

Son bir haftada 34 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince Diyarbakır, Tunceli, Hakkari, Şırnak, Bingöl ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 34 terörist etkisiz hale getirildi.

Güncel / 23 Kasım 2018 Cuma 17:52
Son bir haftada 34 terörist etkisiz hale getirildi

Son bir haftada yürütülen operasyonlarda 34 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Türk Silahlı Kuvvetlerince yurt içi ve dışında PKK/KCK/PYD-YPG ile DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadeleye ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 16-22 Kasım tarihlerinde terör örgütü PKK/KCK'nın sürekli barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergahı olarak kullandığı Diyarbakır, Tunceli, Hakkari, Şırnak, Bingöl ile Irak'ın kuzeyinde yürütülen büyük ve orta çaplı operasyonlarda 34 terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyonlarda, 885 hafif silah mühimmatı, 3 antipersonel mayını, 23 kilogram amonyum nitrat, 15 kilogram C-4 patlayıcı madde, 8 kilogram tahrip kalıbı, 2 el bombası, 3 telsiz, 30 fünye ele geçirildi, 23 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Teröristler tarafından kullanılan 42 silah mevzisi, sığınak ve depo kullanılamaz hale getirildi.

PKK/KCK'nın finans kaynaklarından kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlarda ise 58 kilogram uyuşturucu, 276 kilogram toz esrar, 35 bin 881 paket kaçak sigara ve 11 cep telefonu ele geçirildi.

Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

Amonyum NitratKaçakçılıkTerör ÖrgütüKaçak SigaraCep Telefonu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı