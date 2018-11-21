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Marmaris'te dehşete düşüren görüntüler

Muğla'nın Marmaris ilçesinde oluşan hortum nedeniyle vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Kısa süre arayla çıkan 2 hortum marinada bulunan lüks yatlara ve otomobillere zarar verdi. Hortumlardan birinin ise dalış teknesini batırdığı öğrenildi.

3. Sayfa / 21 Kasım 2018 Çarşamba 16:07
Marmaris'te dehşete düşüren görüntüler
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Yalancı Boğaz mevkisinde oluşan 2 hortum vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Hortumlardan birinin deniz açığında çıktığı ve dalış teknesinin batmasına neden olduğu öğrenildi. Batan teknede can kaybı yaşanmadığı ve maddi zarar meydana geldiği bildirildi.



TEKNELER ZARAR GÖRDÜ

20 dakika arayla oluşan hortumlar nedeniyle 5 yelkenli yat ile 4 otomobilin zarar gördüğü öğrenildi. Hortumların çıktığı anlarda bölgede bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Yetkililer tarafından, hortumların kısa sürede etkisini yitirmesinin büyük bir faciayı önlediği ifade edildi. Bölgede hasar tespit çalışmaları başlatıldı.




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