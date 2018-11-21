10 araç birbirine girdi

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı’nda meydana geldi. Hayrettin A. yönetimindeki 46 S 0145 plakalı servis minibüsü iddiaya göre, hızla seyir halindeyken freni boşaldı.



Hızla giden minibüsü durduramayan minibüs şoförü, kırmızı ışıkta bekleyen 10 araca çarparak durabildi. Kaza sonrası servis minibüsü ile başka bir araçta bulunan Mesut U. hafif şekilde yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, zincirleme kazaya karışan araçlar çekici marifetiyle kaldırıldı.



Polisin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.