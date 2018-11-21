USD (Alış - Satış) : 5,33 - 5,34 EURO (Alış - Satış) : 6,09 - 6,10

10 araç birbirine girdi

Kahramanmaraş'ta 10 aracın birbirine karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 21 Kasım 2018 Çarşamba 11:42
10 araç birbirine girdi
Video için tıklayın

Kaza, Dulkadiroğlu ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı’nda meydana geldi. Hayrettin A. yönetimindeki 46 S 0145 plakalı servis minibüsü iddiaya göre, hızla seyir halindeyken freni boşaldı.

Hızla giden minibüsü durduramayan minibüs şoförü, kırmızı ışıkta bekleyen 10 araca çarparak durabildi. Kaza sonrası servis minibüsü ile başka bir araçta bulunan Mesut U. hafif şekilde yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, zincirleme kazaya karışan araçlar çekici marifetiyle kaldırıldı.

Polisin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.

Mehmet Akif ErsoySanayi SitesiMinibüs ŞoförüRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı