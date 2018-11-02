Dünyaca ünlü foto muhabir Ara Güler Üsküdar'da anıldı

Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Ara Güler, Üsküdar Belediyesi tarafından Nevmekan Sahil'de düzenlenen sergi ile anıldı. Nevmekan Sahil'de gerçekleşen Ara Güler'i anma ve fotoğraf sergisine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediyesi başkan yardımcıları ile çok sayıda Ara Güler'in sevenleri katıldı.



Dün akşam saat 19. 00'da açılışı gerçekleşen anma gecesinde Ara Güler'in orijinal baskılı 49 fotoğrafı vatandaşların beğenisine sunuldu.



“Ülkemize, gençlerimize fotoğraflarıyla hizmet etti”



Anma programında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: “Hem Ülkemizi, İstanbul'umuzu, Türkiye'mizi hem dünyanın çoğu bölgelerini kendi gayreti ile insanların hafızasına nakşedecek güzel fotoğrafları, güzel anıları hepimiz biliyoruz. Ülkemize, milletimize, gençlerimize böyle hizmet etti. Hakikaten farklı bir kişilik, bir karakter. Ve şunu da ifade etmek lazım; Ara Güler kendisine sanatçı denmesine kızıyordu. Ben fotoğraf sanatçısı değil foto muhabiriyim derdi” dedi.



“Kendisi her kuşağın sevgilisi oldu”



Programın Ara Güler'in hayattayken planlandığını belirten Belediye Başkanı Hilmi Türkmen; “Arkadaşlarımız görüşmüştü. Çünkü bu programı yapmayı kararlaştırdığımızda Ara Güler hayattaydı. Şimdi Ara Güler'e bir anı gecesi yapıyoruz. Çünkü aramızdan ayrıldı. Ara Güler'i anmak ona vefa duygularımızı böyle güzel bir mekanda siz dostlarımız ile dile getiriyor olmaktan biz mutluluk duyuyoruz. Kendisi her kuşağın sevgilisi oldu. Bugünkü kuşak da aslında Ara Güler'i seviyor. Kuşaklar arası bir foto muhabiri” şeklinde konuştu.



“Gençlerin Ara Güler'i iyi tanımalarını istiyoruz”



Ara Güler'e sevgi ve saygıyı hep taze tutmak istediklerini söyleyen Başkan Türkmen; “Ara Güler'e olan sevgimizi, saygımızı hep taze tutmak istiyoruz. Özellikle gençlerin Ara Güler'i iyi tanımalarını istiyoruz. Bizim tarihimizde çok değerli kültür adamlarımız, edebiyatçılarımız, yazarlarımız, şairlerimiz, ressamlarımız var. İstanbul ve bu medeniyet önemli isimler bağrına basan barındıran bir medeniyet. Ara Güler fotoğraf dalında Türk Tarihi açısından hatta Osmanlı Tarihi açısından önemli bir isim” ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.