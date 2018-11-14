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Bakan Pekcan'dan faiz müjdesi!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Kooperatifler tarafından uygulanacak gecikme faizi oranı üst sınırı bir aya kadar olan gecikmelerde yüzde 16'ya, bir aydan fazla gecikmelerde ise yüzde 20'ye çekilerek, esnaf ve sanatkarın faiz yükü hafifletilecek." dedi.

Ekonomi / 14 Kasım 2018 Çarşamba 11:18
Bakan Pekcan'dan faiz müjdesi!

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 'Kooperatifler tarafından uygulanacak gecikme faizi oranı üst sınırı bir aya kadar olan gecikmelerde yüzde 16'ya, bir aydan fazla gecikmelerde ise yüzde 20'ye çekilerek, esnaf ve sanatkarın faiz yükü hafifletilecek.' dedi.

Pekcan açıklamasının devamında şunları söyledi:

'(TESKOMB kredilerinde gecikme faizinin indirilmesi) Bu uygulamayla, borçlu ve bunların kefilleriyle birlikte yaklaşık 250 bin esnaf ve sanatkarın gecikmiş 1 milyar 500 milyon liraya ulaşan borcunda iyileştirme sağlanması ve bu kapsamda yaklaşık 300 milyon lira gecikme faizinin düşürülmesi mümkün olabilecektir.'

Ruhsar Pekcan


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