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Üzerine benzin döküp kendini yakmak istedi

Manisa’da 3 yaşındaki torunuyla birlikte en işlek caddeye gelen şahıs, üzerine benzin döküp cezaevindeki oğlunun serbest bırakılmasını istedi.

3. Sayfa / 11 Kasım 2018 Pazar 14:18
Üzerine benzin döküp kendini yakmak istedi

Manisa’nın Şehzadeler ilçesindeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na 3 yaşındaki torunuyla birlikte gelen 52 yaşındaki Zeki Ç., üzerine küçük su şişesiyle getirdiği benzini döküp kendini yakmak istedi. Torununu meydanda bir köşeye bırakan ve üzerine döktüğü benzinle yere oturarak derdini yüksek sesle anlatmaya çalışan Zeki Ç.’nin etrafı biranda meraklı kalabalık tarafından sarıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye aracı ve polis ekibi gönderildi. Meydanda yere oturup Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan cezaevindeki oğlu için yardım isteyen Zeki Ç., polis tarafından ikna edildi. Oturduğu yerden kalkan Zeki Ç., torununu da kucağına alarak polis otosuna bindirildi. Zeki Ç. ve torunu emniyete götürüldü. Kaynak : İHA

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