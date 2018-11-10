Cani evlat yakalandı

Sarayköy ilçesi Tepeköy Mahallesi'nde 3 çocuk annesi Rahime G.'nin (35) evinde başından vurulmuş halde ölü bulunmasıyla ilgili eşi Musa G., oğlu Osman G. ve Musa G.'nin kardeşi Mehmet G., ifadeleri alınmak üzere jandarma ekiplerince karakola götürülmüştü. Olay yerinden 3 kişinin kaçtığını gördüğünü söyleyen Osman G., karakolda verdiği ifadede annesini aralarında çıkan tartışma sırasında tüfekle başından vurarak öldürdüğünü itiraf etti. Öte yandan zanlının olay anında kullandığı tüfek de evin yakınında bulundu.



Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. Kaynak : İHA

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