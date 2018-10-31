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Yaşlı kadın parçalanmış halde bulundu

Tokat'ın Turhal ilçesinde 4 gün önce kaybolan alzheimer hastası yaşlı kadının parçalanmış cesedi bulundu.

3. Sayfa / 31 Ekim 2018 Çarşamba 11:11
Yaşlı kadın parçalanmış halde bulundu

Edinilen bilgiye göre, Turhal ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde ikamet eden 83 yaşındaki Emine Taştan 4 gün önce evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının polise kayıp başvuru yapması üzerine alzheimer hastası kadını arama çalışması başlatıldı. Kadının evine yaklaşık 150 metre uzaklıktaki Kazım Neziha Atıcı İmam Hatip Ortaokulu yanındaki boş arazide sabah saatlerinde vatandaşlar tarafından yaşlı kadının cesedi bulundu. Polise haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, yaşlı kadının köpekler tarafından parçalanmış cesedi ile karşılaştı. Cumhuriyet savcısının talimatı ile yapılan incelemenin arından cenaze otopsi yapılmak üzere Turhal Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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