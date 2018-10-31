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AK Parti'den Yunanistan'a çok sert uyarı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Yunanistan'ın karasularını kademeli arttıracağı iddiasına ilişkin "Bu çok tehlikeli bir yaklaşımdır, kendilerine yüce Meclis'in 1995'te aldığı karardaki ikazı hatırlatıyorum. Türkiye buna müsaade etmeyecektir. Bir girişimde bulunmamalarını ve yapıcı olmalarını tavsiye ederiz. Silahlı kuvvetlerimiz gereken cevabı verir" dedi.

Güncel / 31 Ekim 2018 Çarşamba 20:56
AK Parti'den Yunanistan'a çok sert uyarı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu.

Yunanistan karasularını kademeli arttıracağı iddiasına yönelik sert bir açıklama yapan Çelik, 'Bu çok tehlikeli bir yaklaşımdır, kendilerine yüce Meclis'in 1995'te aldığı karardaki ikazı hatırlatıyorum. Türkiye buna müsaade etmeyecektir. Bir girişimde bulunmamalarını ve yapıcı olmalarını tavsiye ederiz' dedi.

Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar:

'Türkiye buna müsaade etmeyecektir. Yunanistan'da kendi kendilerine hukuk üretiyorlar

Net bir şey söyleyeceğim. Bu çok tehlikeli bir yaklaşımdır. Kendilerine yüce Meclisin 1995'te aldığı ikazı hatırlatıyorum. Bu şekilde kara sularının artırılmasına yönelik en ufak çabaya en sert cevap verilecektir. Deniz kuvvetlerimiz, sahil güvenliğimiz çok yüksek performansı gösteriyor. Kendilerini kutluyoruz.

Bahsettikleri yedinci parsel çok net koordinatlara sahip. Burası Türkiye'nin kıta sahanlığının dış sınırları içinde kalan bir bölge. Burada hak iddiasında bulunmamaları gerekir.

Şunu her zaman yapıyorlar. Tek taraflı bir girişimde bulunuyorlar. Hukuki kılıf uyduruyorlar.

Yedinci parseli dedikleri bölge kıta sahanlığımız içindedir. Silahlı kuvvetlerimiz tarafından gerekli cevap verilir. Yunan ve Rum tarafına herhangi bir girişimde bulunmamalarını tavsiye ederiz. Yunan tarafı 1995'teki Yüce Meclis'in ikazını unutmasın. Türkiye Cumhuriyeti gereğini yerine getirme konusunda tereddüt etmez.'

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