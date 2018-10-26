USD (Alış - Satış) : 5,48 - 5,49 EURO (Alış - Satış) : 6,22 - 6,23

Askerlerden öğrencilere teşekkür mektubu

Ordu’nun Fatsa ilçesi Hatipli Okulu öğrencileri Afrin operasyonu gerçekleşirken operasyonda görev yapan askerlere hediye ve yiyecek gönderen öğrencilere askerler teşekkür mektubu gönderdi.

Yaşam / 26 Ekim 2018 Cuma 15:16
Askerlerden öğrencilere teşekkür mektubu

Zeytin Dalı Operasyonu'ndaki askerlere moral vermek amacıyla Fatsalı öğrenciler askerlere çeşitli hediyeler göndermelerinden dolayı minnettarlık ve teşekkür mektubunu Fatsa'ya gönderen Bornova Jandarma Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras'ın mektubunu Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Garnizon Komutanı ve daire amirleri aracılığı ile öğrencilere ulaştırdılar.

Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, “Askerlerimiz kahramanlıkları ile zafer ile sonuçlandırdıkları zeytin dalı harekâtında öğrencilerimiz çeşitli hediyeler ve gıda maddelerini destek vermek ve yanında olduğunu göstermek için askerle hediye göndermeleri bizleri son derece memnun etmiştir. Bizler de teşekkür mektubunu öğrencilerimize ulaştırdık ve okul yönetimine teslim ettik” dedi.

Öğrencilerden teşekkür mektubu nedeniyle çok mutlu olduklarını ifade ettiler. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Mehmet YapıcıGarnizon KomutanıZeytin DalıJandarma KomutanıÖğrenciler


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI NEDİR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

TÜRKİYE’NİN DOSTU VAR MI?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı