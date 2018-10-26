Askerlerden öğrencilere teşekkür mektubu

Zeytin Dalı Operasyonu'ndaki askerlere moral vermek amacıyla Fatsalı öğrenciler askerlere çeşitli hediyeler göndermelerinden dolayı minnettarlık ve teşekkür mektubunu Fatsa'ya gönderen Bornova Jandarma Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras'ın mektubunu Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Garnizon Komutanı ve daire amirleri aracılığı ile öğrencilere ulaştırdılar.



Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, “Askerlerimiz kahramanlıkları ile zafer ile sonuçlandırdıkları zeytin dalı harekâtında öğrencilerimiz çeşitli hediyeler ve gıda maddelerini destek vermek ve yanında olduğunu göstermek için askerle hediye göndermeleri bizleri son derece memnun etmiştir. Bizler de teşekkür mektubunu öğrencilerimize ulaştırdık ve okul yönetimine teslim ettik” dedi.



Öğrencilerden teşekkür mektubu nedeniyle çok mutlu olduklarını ifade ettiler. Kaynak : İHA

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