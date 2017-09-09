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Yan hakem ofsayt dedi, Fırat Aydınus golü verdi

Sarı-lacivertliler, Başakşehir karşısında 2-0 geriye düştüğü maçta 79. dakikada 2-2'lik beraberliği yakaladı..

Güncel / 09 Eylül 2017 Cumartesi 22:49
Yan hakem ofsayt dedi, Fırat Aydınus golü verdi

Clichy'nin kendi kalesine attığı topta yan hakem Serkan Ok'la orta hakem Fırat Aydınus arasında anlaşmazlık yaşandı.

Valbuena korneri kullandı. Skrtel kafayı vurdu. Gael Clichy'nin dizine çarpan top yön değiştirerek filelere gitti.

Bu pozisyonda yardımcı hakem Serkan Ok, topa son dokunan ismin ofsayt pozisyonundaki Soldado olduğunu belirterek bayrağını kaldırdı ancak Fırat Aydınus ortaya doğru yöneldi.

Hakem Cüneyt Çakır, yardımcı hakemiyle görüştükten sonra topla oynayan son ismin Clichy olduğunu belirterek golü verdi ve skor 2-2'ye geldi.
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Fırat AydınusSerkan OkKendi KalesineCüneyt Çakır


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